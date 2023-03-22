Источник: генеральный директор «Локомотива» Леонченко может покинуть клуб
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Совет директоров «Локомотива», который должен был состояться сегодня, перенесён. Об этом сообщает «РБ Спорт». В клубе хотят сменить генерального директора, пост которого сейчас занимает Владимир Леонченко.
В команде его считают ответственным за ошибку с выходом на поле в матче Фонбет Кубка России с «Акроном». Тогда на поле вышел полузащитник Дмитрий Баринов, который должен был пропускать матч из-за дисквалификации. Его могут сменить Андрей Лексаков или Евгений Кречетов. Они оба работают в стане красно-зелёных.
На девятом месте в Российской Премьер-Лиге располагается «Сочи» (28). Ниже «Урал» (25), «Локомотив» (22) и «Крылья Советов» (20).
«Локомотив» побеждает «Спартак» в финале Кубка СССР 1957 года
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