Источник: генеральный директор «Локомотива» Леонченко может покинуть клуб

Совет директоров «Локомотива», который должен был состояться сегодня, перенесён. Об этом сообщает «РБ Спорт». В клубе хотят сменить генерального директора, пост которого сейчас занимает Владимир Леонченко.

В команде его считают ответственным за ошибку с выходом на поле в матче Фонбет Кубка России с «Акроном». Тогда на поле вышел полузащитник Дмитрий Баринов, который должен был пропускать матч из-за дисквалификации. Его могут сменить Андрей Лексаков или Евгений Кречетов. Они оба работают в стане красно-зелёных.

На девятом месте в Российской Премьер-Лиге располагается «Сочи» (28). Ниже «Урал» (25), «Локомотив» (22) и «Крылья Советов» (20).

«Локомотив» побеждает «Спартак» в финале Кубка СССР 1957 года