Сын Стрельцова — об уходе Талалаева из «Торпедо»: клуб может пропасть. Жаль, покинем РПЛ

Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».
«Пришла новая метла — метёт по-новому, как обычно. Частая смена тренеров ни к чему хорошему не приведёт. Я не знаю, чего у них там случилось: может, что-то не поделили в спортивных вопросах.
Всё это может идти от нехватки финансов. Колыванов правильно сказал, что команду надо было укреплять ещё тогда, когда только выходили в РПЛ. Сколько матчей проиграно со счётом 0:1 или 1:2 — футбольный счёт, но не использовали столько моментов, что должны были побеждать.
Жалко, конечно. Талалаев нормально подводил команду. А таких тренеров, которые вытягивали и спасали команду, сейчас нет. Жалко, что покинем РПЛ. Главное, чтобы не было чего-то дурного. Клуб с такой историей может пропасть. Но мы верим, надеемся и болеем до конца», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 24 марта 2023
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