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Игру «Крыльев» со сборной Winline Медиалиги посетило больше фанатов, чем матч с «Ахматом»

Игру «Крыльев» со сборной Winline Медиалиги посетило больше фанатов, чем матч с «Ахматом»
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Благотворительный матч между «Крыльями Советов» и сборной Winline Медиалиги (4:0), состоявшийся сегодня, 24 марта, посетили 3352 зрителя. На встречу 21-го тура Российской Премьер-Лиги между самарской командой и «Ахматом» (0:1) пришли 2324 зрителя. Она состоялась 19 марта и также прошла на «Солидарность Самара Арене».

Для посещения матча со сборной Winline Медиалиги не требовалась карта болельщика (Fan ID). Билеты стоили по 100 рублей, а вся вырученная сумма пошла на лечение футболиста «Амкала» Никиты «Финито» Куриленко, борющегося с лейкемией. Для посещения матча с «Ахматом» была необходима карта болельщика.

В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом». Матч также пройдёт в Самаре 2 апреля.

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