На благотворительный матч «Крылья» — сборная Winline Медиалиги продали билетов на 335 тыс.

Сегодня, 24 марта, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре прошёл благотворительный матч, в котором встретились «Крылья Советов» и сборная Winline Медиалиги. Игра закончилась разгромной победой самарской команды со счётом 4:0.
На матч продали 3352 билета на сумму 335 200 рублей. Winline удвоит эту сумму, и 670 400 рублей будут направлены на лечение футбольному блогеру и игроку «Амкала» Никите «Финито» Куриленко, борющемуся с лейкемией.
Игра прошла в формате трёх таймов. В двух первых команды отыграли по 25 минут чистого игрового времени, в третьем — 15 минут. У самарской команды авторами голов стали Владислав Шитов, Георгий Зотов, Никита Хлусов, Егор Тоцкий. 1 апреля «Крылья Советов» проведут матч с «Оренбургом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
- 24 марта 2023
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