Сергей Шавло: Иран — середняк, ничья на выезде — достойный результат

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Первый тайм был неплохим, а во втором действовали неважно. Сборная собрана из разных футболистов, но они еще не сыграны. Видно было, что отдельные футболисты не соответствуют уровню даже такой национальной команды. Карпин сейчас смотрит кандидатов, а потом сформирует уже тот состав, который нужен.

Да, мы говорим, что Иран — соперник уровня чемпионата мира, но эта команда на мундиале ничего особо не добилась. Обыграли Уэльс, но Иран — это середняк, технично играют. 1:1 на выезде — нормальный результат. Мы должны оценивать игру сборной России, а не результат. Хотим, чтобы наша команда превалировала над такими соперниками, но футболисты сборной России этого пока не могут. Это проблема в тактике и сыгранности.

Не думаю, что Карпин недорабатывает в сборной. Он видит футболистов только 3-4 дня. Валерий Георгиевич надеется на клубы, которые готовят этих игроков к сборной. Было видно, что футболистам атаки тяжело. Если бы они провели полноценный сбор, приехали Головин и Миранчук, была бы другая команда. Результат достойный, хотя в конце могли проиграть. Мы хотим собрать футболистов на 3-4 дня и сделать так, чтобы они играли на высоком уровне, но такого не бывает", — приводит слова Шавло «РБ Спорт».