Игорь Леонов: Мудрик сходил с ума по Неймару, копировал его финты и подражал бразильцу
Поделиться
Бывший тренер «Шахтера» U-17 Игорь Леонов вспомнил период работы с вингером «Челси» Михаилом Мудриком.
«Когда мы общались, Мудрик всегда был уверен в себе и хотел добиться вершины. Он сходил с ума по Неймару, копировал его финты и подражал ему.
Я говорил: «Почему ты сошёл с ума на Неймаре? Ты – Мудрик, скоро станешь лучше», — приводит слова Леонова Evening Standard.
Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в середине января. За 21-летнего футболиста «пенсионеры» заплатили около € 70 млн, ещё € 30 млн будут отданы в качестве бонусов.
«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английского чемпионата, имея в активе 38 очков. В следующем туре АПЛ команда сыграет с «Астон Виллой».
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
Комментарии
- 25 марта 2023
-
06:35
-
06:23
-
06:05
-
06:03
-
05:38
-
05:34
-
05:21
-
04:42
-
04:39
-
04:23
-
04:17
-
03:31
-
03:21
-
02:58
-
02:50
-
02:49
-
02:48
-
02:18
-
02:07
-
01:58
-
01:49
-
01:47
-
01:24
-
00:55
-
00:49
-
00:48
-
00:45
-
00:39
-
00:38
-
00:38
-
00:23
-
00:13
- 24 марта 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:40
Партнерский контент