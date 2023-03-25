Игорь Леонов: Мудрик сходил с ума по Неймару, копировал его финты и подражал бразильцу

Бывший тренер «Шахтера» U-17 Игорь Леонов вспомнил период работы с вингером «Челси» Михаилом Мудриком.

«Когда мы общались, Мудрик всегда был уверен в себе и хотел добиться вершины. Он сходил с ума по Неймару, копировал его финты и подражал ему.

Я говорил: «Почему ты сошёл с ума на Неймаре? Ты – Мудрик, скоро станешь лучше», — приводит слова Леонова Evening Standard.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в середине января. За 21-летнего футболиста «пенсионеры» заплатили около € 70 млн, ещё € 30 млн будут отданы в качестве бонусов.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английского чемпионата, имея в активе 38 очков. В следующем туре АПЛ команда сыграет с «Астон Виллой».

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»