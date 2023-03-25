«Первый шаг получился, но борьба только началась». Мбаппе — о матче с Нидерландами

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу в матче 1-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Нидерландов (4:0). Мбаппе оформил дубль.

«Мы готовились всю неделю, чтобы не разочаровать болельщиков. Это наш первый матч после чемпионата мира. Хотели сыграть так, как играли там до финала. Первый шаг получился, но борьба в группе только началась.

Первая игра в качестве капитана? Это было нормально, совершенно нормально… Я продолжаю делать свою работу, помогать команде, забивать голы, пытаюсь изменить ситуацию и увлечь за собой остальных. Сегодня это сработало, но это только начало, и мы не должны увлекаться. Самое трудное ещё впереди», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Видео: Дубль Мбаппе принёс Франции разгромную победу на Нидерландами

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