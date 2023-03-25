Самарские «Крылья Советов» проведут контрольный матч с саратовским «Соколом». Встреча состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Металлург» в Самаре. Начало игры — в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщил официальный сайт «Крыльев Советов».

Отмечается, что вход для болельщиков будет свободным.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 20 очков после 20 матчей.

«Сокол» начнёт второй этап сезона-2022/2023 Второй лиги на первом месте в турнирной таблице группы «3А».

Вчера, 25 марта, «Крылья Советов» разгромили сборную Winline Медиалиги со счётом 4:0. Благотворительный товарищеский матч состоялся в формате из трёх таймов.