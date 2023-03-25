«Крылья Советов» проведут контрольный матч с саратовским «Соколом»
Поделиться
Самарские «Крылья Советов» проведут контрольный матч с саратовским «Соколом». Встреча состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе «Металлург» в Самаре. Начало игры — в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщил официальный сайт «Крыльев Советов».
Отмечается, что вход для болельщиков будет свободным.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 20 очков после 20 матчей.
«Сокол» начнёт второй этап сезона-2022/2023 Второй лиги на первом месте в турнирной таблице группы «3А».
Вчера, 25 марта, «Крылья Советов» разгромили сборную Winline Медиалиги со счётом 4:0. Благотворительный товарищеский матч состоялся в формате из трёх таймов.
Комментарии
- 25 марта 2023
-
12:54
-
12:46
-
12:43
-
12:41
-
12:36
-
12:36
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:02
-
12:01
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:39
-
11:31
-
11:15
-
11:09
-
11:08
-
11:06
-
10:58
-
10:55
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:22
Партнерский контент