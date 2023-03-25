«Торпедо» близко к назначению испанца Пепа Клотета на пост главного тренера
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Московское «Торпедо» близко к назначению испанского тренера Пепа Клотета. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Последним местом работы Клотета была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 48 очков. В ближайшем туре РПЛ автозаводцы встретятся с «Ростовом». Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону 2 апреля. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
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