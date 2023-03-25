Салихова: сборная с Карпиным не может обыграть всякие страны, я предлагала Дюкову Тедеско

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что предлагала президенту Российского футбольно союза (РФС) Александру Дюкову назначить экс-главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника сборной России вместо Станислава Черчесова.
«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».
Сборная России под руководством Валерия Карпина провела 11 матчей, в которых одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Доменико Тедеско во главе Бельгии разгромил Швецию 3:0 в своём первом матче.
- 25 марта 2023
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:08
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:39
-
13:34
-
13:34
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
13:13
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:57
-
12:54
-
12:46
-
12:43
-
12:41
-
12:36
-
12:36
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:02
-
12:01
-
11:56
-
11:47
-
11:42
-
11:39
-
11:31