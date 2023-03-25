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Салихова: сборная с Карпиным не может обыграть всякие страны, я предлагала Дюкову Тедеско

Салихова: сборная с Карпиным не может обыграть всякие страны, я предлагала Дюкову Тедеско
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Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова заявила, что предлагала президенту Российского футбольно союза (РФС) Александру Дюкову назначить экс-главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника сборной России вместо Станислава Черчесова.

«Я предлагала Александру Дюкову рассмотреть Тедеско вместо Черчесова тренером сборной. Он, конечно, был против. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны, а у Тедеско первая игра со сборной Бельгии и уверенная победа 3:0», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Сборная России под руководством Валерия Карпина провела 11 матчей, в которых одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Доменико Тедеско во главе Бельгии разгромил Швецию 3:0 в своём первом матче.

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