Агент: Крицюк не хотел оставаться в России из-за ухудшения ситуации в стране

Агент Яго Фернандес, представляющий интересы российского голкипера «Жил Висенте» Станислава Крицюка, рассказал о возвращении футболиста в португальский клуб летом 2022 года.

«Интересовались ли Крицюком другие клубы Португалии? Из Португалии Станиславу поступило восемь предложений, потому что он один из лучших вратарей местной лиги в последние годы. Так что для меня работа по его трудоустройству была лёгкой. Каждый из этих клубов хотел заполучить его, и мы выбрали тот, в котором ему было бы комфортнее всего и где ему всё знакомо. Он играл в Португалии уже четыре года, и здесь его отлично знают.

Почему не получилось в полной мере раскрыться в «Зените»? Когда Стас был в «Зените», он получил серьёзную травму колена, и он не мог играть так хорошо, как мы ожидали. Мы без сложностей договорились с «Зенитом» и расторгли контракт.

Были ли предложения из России? Да, у нас было несколько предложений от больших российских клубов, названия которых я не могу раскрывать по профессиональным причинам, но Станислав не хотел оставаться в России из-за ухудшения ситуации в стране, в том числе и в вопросах футбола. В Португалии ему комфортно, он знает страну и лигу, хорошо говорит на португальском языке. Он хотел вернуться сюда, и ему легко было это сделать», — приводит слова Фернандеса Metaratings.