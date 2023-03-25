Канчельскис — о матче с Ираком: в случае победы некоторые будут говорить, что всё отлично

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирака, который пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге.
«Фаворит, конечно, сборная России. Единственное, что на бумаге все могут быть фаворитами. Например, на чемпионате мира Англия – всегда фаворит. Но на футбольном поле складывается по-другому. Посмотрим, каким будет настрой и отношение к игре.
В случае нашей победы наверняка люди, которые занимаются популизмом, будут говорить о том, что всё отлично. Но надо реалистично смотреть на вещи. Тот, кто разбирается в футболе, всё поймёт. Когда говорят правду или правильные вещи, сразу начинают говорить о патриотизме. Какой это патриотизм?» – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
- 25 марта 2023
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