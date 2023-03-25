Каземиро — об Анчелотти в сборной Бразилии: мы должны уважать клуб, в котором он работает

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро высказался о возможном приходе главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти в команду.

«Это тренер, которого я очень хорошо знаю. Он мой друг, и с ним было приятно работать, но у Анчелотти есть контракт, и мы должны уважать клуб, в котором он работает, и уважать самого Анчелотти.

Он отличный тренер, который всё выиграл и имеет большой опыт. Без сомнения, Анчелотти — великий тренер», — приводит COPE слова Каземиро с пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Марокко.

Товарищеский матч Марокко — Бразилия пройдёт в Танжере в ночь на воскресенье, 26 марта. Начало игры — в 1:00 мск.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может быть уволен из мадридского клуба по окончании сезона.