Каземиро — об Анчелотти в сборной Бразилии: мы должны уважать клуб, в котором он работает
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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро высказался о возможном приходе главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти в команду.
«Это тренер, которого я очень хорошо знаю. Он мой друг, и с ним было приятно работать, но у Анчелотти есть контракт, и мы должны уважать клуб, в котором он работает, и уважать самого Анчелотти.
Он отличный тренер, который всё выиграл и имеет большой опыт. Без сомнения, Анчелотти — великий тренер», — приводит COPE слова Каземиро с пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Марокко.
Товарищеский матч Марокко — Бразилия пройдёт в Танжере в ночь на воскресенье, 26 марта. Начало игры — в 1:00 мск.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может быть уволен из мадридского клуба по окончании сезона.
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