Беларусь — Швейцария: стартовые составы команд на матч квалификационного раунда Евро

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад состоится матч 1-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся соперники по группе I — сборные Беларуси и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
Беларусь: Кудравец, Юзепчук, Волков, Поляков, Малькевич, Ковалёв, Эбон, Яблонский, Селява, Гречихо, Хващинский.
Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Закария, Фройлер, Варгас, Штеффен, Иттен.
В одной группе с командами Беларуси и Швейцарии выступят также Израиль, Румыния, Андорра и Косово. В вечернем слоте (22:45) состоятся ещё два матча этой группы: Израиль — Косово, Андорра — Румыния.
- 25 марта 2023
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