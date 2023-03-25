Беларусь — Швейцария: стартовые составы команд на матч квалификационного раунда Евро

Сегодня, 25 марта, на стадионе «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад состоится матч 1-го тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся соперники по группе I — сборные Беларуси и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Беларусь: Кудравец, Юзепчук, Волков, Поляков, Малькевич, Ковалёв, Эбон, Яблонский, Селява, Гречихо, Хващинский.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Джака, Закария, Фройлер, Варгас, Штеффен, Иттен.

В одной группе с командами Беларуси и Швейцарии выступят также Израиль, Румыния, Андорра и Косово. В вечернем слоте (22:45) состоятся ещё два матча этой группы: Израиль — Косово, Андорра — Румыния.