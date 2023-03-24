Беларусь — Швейцария. Зоммер будет страдать от безделья

25 марта состоится матч 1-го тура квалификации Евро-2024 Беларусь — Швейцария. Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. На победу Беларуси принимают ставки за 15.0. Поставить на ничью можно за 6.80.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Беларусь — Швейцария 25 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.25, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.69. На гол номинальных хозяев поля дают коэффициент 2.28, а гол Швейцарии оценивается за 1.05. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.49.

Анализ и прогноз на матч Евро-2024 Беларусь — Швейцария (25.03.2023)

Сборная Беларуси начинает свою 15-ю отборочную кампанию в попытке завоевать первую путёвку на топ-турнир. На первый взгляд жребий был благосклонен к ней. В группе I не оказалось признанных грандов европейского футбола. За две путёвки в Германию с белорусами поспорят Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

Однако даже тренерский штаб сборной Беларуси вслух признаётся, что шансов на положительный исход нет. Отметим сам факт того, что Георгий Кондратьев и Дмитрий Ровнейко сохранили свои должности во главе национальной команды после провала в Лиге наций. Это весьма удивительно!

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«Белые крылья» в Лиге наций не выиграли ни одного матча и заняли последнее место в группе с Казахстаном, Азербайджаном и Словакией. Это стало закономерным итогом кризиса, в который угодил белорусский футбол в последние несколько лет.

Представители Высшей лиги вылетают из еврокубков на первых стадиях квалификации, воспитанники белорусских клубов не играют в топ-чемпионатах, а сборная не может победить в 13 официальных матчах подряд – три ничьих и 10 поражений. Показательна география футболистов, вызванных на тренировочный сбор. 12 человек играют внутри страны, трое – в Казахстане, четверо – в России. По два игрока приехали из Израиля и Кипра.

Давно прошли те времена, когда за сборную Беларуси играли футболисты «Спартака», «Зенита» или хотя бы «Рубина». Юрий Ковалёв и Кирилл Капленко представляют «Оренбург», Александр Селява приехал из «Ростова», а Роман Юзепчук пытается помочь «Торпедо» покинуть последнее место в РПЛ.

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Много вопросов вызывает отсутствие самого яркого белорусского футболиста последних лет. Нападающий Виталий Лисакович забил пять мячей в 20 играх за сборную, но не вызывается в национальную команду уже больше года по причинам, которые не может толком озвучить ни он сам, ни тренерский штаб.

Показательно, что лучший бомбардир в текущем составе сборной – опорный полузащитник. На счету Евгения Яблонского три гола в 28 играх. Георгий Кондратьев на этот раз решил сделать ставку на Владимира Хващинского. Правда, у центрфорварда «Динамо» уже есть опыт игры за сборную, но не очень удачный – один гол в шести товарищеских встречах.

У Беларуси нет даже единственного козыря, который давал бы им хоть какие-то шансы – фактора домашнего стадиона. Из-за санкций со стороны УЕФА матч состоится на нейтральном поле в Сербии при пустых трибунах. Белорусская сборная уже играла здесь со Словакией (0:1), Казахстаном (1:1) и Азербайджаном (0:0).

Запрет на присутствие зрителей расстроит в том числе и швейцарскую команду. Ян Зоммер из «Баварии», Гранит Джака из «Арсенала», Денис Закария из «Челси» и Рикардо Родригес из «Торино» привыкли играть при совсем другой атмосфере. Например, как на чемпионате мира в Катаре, где швейцарцы дошли до 1/8 финала.

Фиаско с Португалией (1:6) стало всего вторым поражением Швейцарии за семь последних официальных встреч. В матчах Лиги наций «крестоносцы» побеждали Испанию (2:1), Чехию (2:1) и ту же Португалию (1:0). В актив команде Мурата Якина можно занести даже проигранную в Катаре встречу с Бразилией (0:1). Швейцария совсем немного не дотянула до ничейного результата.

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Трудно представить что может помочь разобранной Беларуси в матче с фаворитом группы. Даже в более стабильные для белорусского футбола времена с трудом давались игры в марте, когда многие игроки сборной только набирали форму после отпуска. Поставим на гостей с форой (-2.5) за коэффициент 2.61.

Прогноз и ставка на матч Евро-2024 Беларусь — Швейцария 25 марта 2023 года

Беларусь начинает свой путь в статусе андердога. Она не побеждала в официальных матчах два календарных года, а в составе у неё нет ни одного футболиста, представляющего солидный чемпионат. Швейцарцы выиграли пять из семи последних матчей, соревнуясь в том числе с лучшими командами мира. Футболисты Мурата Якина выступают в ведущих чемпионатах, пребывая в отличном тонусе. Ещё и игра пройдёт на нейтральном стадионе.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-2.5) за 2.61.

Экспресс с коэффициентом 8.83.

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