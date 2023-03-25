Галактионов отказался комментировать невызов Дзюбы в сборную России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не стал комментировать отсутствие нападающего Артёма Дзюбы в составе сборной России на мартовский сбор.

«Нам не очень корректно обсуждать выбор тренерского штаба сборной России. Выбор сделан. А те ребята, которые не были вызваны в сборную, занимаются с командой», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

23 марта сборная России провела товарищеский матч с Ираном (2:2) в Тегеране. Завтра, 26 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся с Ираком. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В последний раз 34-летний Дзюба надевал футболку сборной России в июне 2021 года на чемпионате Европы, когда тренером команды был Станислав Черчесов. Позднее специалист покинул свой пост, а при Карпине Дзюба так и не сыграл за сборную ни одного матча.