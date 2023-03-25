Даниэл Карвальо: один Алдонин в форме из ЦСКА образца 2005 года. Остальные растолстели
Поделиться
Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о бывших партнёрах по команде.
«В социальных сетях слежу за ребятами из ЦСКА моего времени. Интернет открывает двери в жизнь бывших коллег. Один Алдонин в форме из ЦСКА образца 2005 года. Остальные растолстели», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Карвальо выступал за ЦСКА в 2004–2010 годах. Он перешёл в московский клуб из бразильского «Интернасьоналя». В составе красно-синих полузащитник выиграл десять трофеев, включая Кубок УЕФА — 2005.
40-летний Карвальо принял участие в товарищеском матче с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2023
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:24
-
21:05
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:43
-
20:41
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:11
-
20:11
-
20:05
-
20:05
-
20:05
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:52
-
19:45
-
19:44
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:12
-
19:00
-
18:56
Партнерский контент