Даниэл Карвальо: один Алдонин в форме из ЦСКА образца 2005 года. Остальные растолстели

Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о бывших партнёрах по команде.

«В социальных сетях слежу за ребятами из ЦСКА моего времени. Интернет открывает двери в жизнь бывших коллег. Один Алдонин в форме из ЦСКА образца 2005 года. Остальные растолстели», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Карвальо выступал за ЦСКА в 2004–2010 годах. Он перешёл в московский клуб из бразильского «Интернасьоналя». В составе красно-синих полузащитник выиграл десять трофеев, включая Кубок УЕФА — 2005.

40-летний Карвальо принял участие в товарищеском матче с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.