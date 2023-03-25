«Интер» хочет подписать Лионеля Месси — Серхио Гонсалес

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси летом может сменить клубную прописку. Как сообщает испанский журналист Серхио Гонсалес, миланский «Интер» хочет подписать футболиста по окончании сезона на правах свободного агента, когда закончится его контракт с парижанами. Важным фактором в переговорах является дружба звёздного форварда с Хавьером Санетти, легендой «нерадзурри».

«Интер» был одним из клубов, связанных с подписанием Месси после его скандального ухода из «Барселоны» летом 2021 года. Ранее вице-президент Хавьер Санетти подтвердил, что между сторонами велись переговоры, однако в итоге аргентинец перешёл во французскую команду.

Стоит отметить, что «Интер» испытывает финансовые проблемы, что может помешать клубу подписать Месси летом 2023 года. Также нет гарантии, что аргентинец останется в стане парижан, так как переговоры о новом контракте зашли в тупик.

Материалы по теме Лионель Месси отреагировал на то, что в его честь назовут комплекс на базе Аргентины

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином