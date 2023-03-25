«Барселона» потеряла Кристенсена и де Йонга перед ответным матчем с «Реалом» в Кубке

Защитник сборной Дании и «Барселоны» Андреас Кристенсен получил повреждение в матче с Финляндией (3:1) в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. У датского футболиста выявлена травма икроножной мышцы. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.

О сроках восстановления не сообщается, но ранее появлялась информация, что Кристенсен пропустит три-четыре недели. Если информация подтвердится, то защитник пропустит ответный матч с мадридским «Реалом», который состоится 5 апреля. Во время матчей сборных травму получил и нидерландский полузащитник Френки де Йонг.

Первый матч между «Барселоной» и «Реалом» в Кубке Испании закончился со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

Видеообзор: «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.