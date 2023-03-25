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Немецкий телеведущий раскрыл причины увольнения Нагельсмана из «Баварии»

Немецкий телеведущий раскрыл причины увольнения Нагельсмана из «Баварии»
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Немецкий телеведущий Константин Экнер рассказал подробности резонансного увольнения главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.

«Существовало множество проблем с Нагельсманом на поле и за его пределами, которые привели к тому, что совет директоров «Баварии» принял это решение. Некоторые в «Баварии» считают, что реального прогресса у команды не было и что некоторые из высокооплачиваемых игроков, такие как Садио Мане и Лерой Зане, столкнулись с трудностями, а Нагельсман не сделал достаточно, чтобы действительно помочь им.

Другая проблема заключалась в том, что Нагельсман вызвал недовольство у многих людей. Капитан Мануэль Нойер был не в ладах с ним, и даже Томас Мюллер, который обычно всех любит, тоже не нашёл общего языка с Юлианом. В конце концов, на самом высоком уровне в «Баварии» не осталось никого, кто действительно заступился бы за Нагельсмана, поэтому было принято решение заменить его.

На самом деле его не уволили, а освободили от должности. У него всё ещё есть контракт, иначе им пришлось бы заплатить ему 15 или 20 миллионов евро, чтобы уволить его на этом этапе», — приводит слова Экнера talkSPORT.

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