Карвальо подарил футболку болельщице, Сычёв праздновал победу. Фото с ЦСКА — 2Drots

25 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился товарищеский матч, в котором встречались ЦСКА и медийная команда 2DROTS. Матч завершился победой 2DROTS со счётом 2:1.

На 10-й минуте Владислав Ослоновский вывел медийную команду вперёд. На 64-й минуте Станислав Манаев удвоил преимущество 2DROTS. На 76-й минуте Фёдор Чалов отыграл один мяч. На 80-й минуте на поле в составе армейцев вышел 40-летний Даниэл Карвальо, выигрывавший в составе ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо, принявший участие в товарищеском матче армейцев с 2DROTS (1:2), вспомнил о разговоре с наставником команды Владимиром Федотовым перед выходом на поле.

«Федотов сказал: «Выходи и развлекайся». Я последовал его совету. Единственное, судья много свистел и останавливал матч. Мне кажется, арбитру стоило дать поиграть. Хотелось больше поиграть», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — 2Drots — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.