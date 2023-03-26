Борис Игнатьев: для Ирака Саддам был божеством. Народ раболепствовал перед ним

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о работе в Ираке в 1990 году.

«Нас с Морозовым сначала поселили в пятизвёздочном отеле с шикарным питанием, бассейнами — чисто Париж! Для меня это был шок. Потом дали красивые квартиры. Условия для работы тоже создали подходящие. Мне в нагрузку к олимпийской сборной повесили ещё армейский клуб, который курировал мистер Удей (сын Саддама Хусейна, правителя Ирака в 1979-2003 годах. — Прим. «Чемпионата»).

В большинстве своём футболисты ответственно воспринимали наши требования, хотя бывали и исключения. Капитан этого клуба негодяем оказался. И сейчас есть такая категория людей, которые вхожи во все двери и водятся с большими людьми. Так вот, этот парень считал себя не только капитаном, но и полубогом. У него был выход на Удея Хусейна, председателя олимпийского комитета и президента федерации футбола, и я никак не мог на него управу найти. Но всё-таки нашёл. В Багдаде стояла жара, и мы поехали на сбор на север страны, тренировались в манеже. А там же был культ Саддама Хусейна: портреты на каждом углу висели. И вот мы выходим на тренировку, он жонглирует мячом, а потом как треснет в этот портрет. А я сзади иду. Ну и пригрозил ему в шутку: «Знаешь, друг, тебе конец. Так нельзя — по президенту, по главному человеку в стране — мячом. Я сейчас доложу куда следует, и ты пойдёшь служить в армию». После этого случая он у меня стал ручной! Настолько они боялись Хусейна: оторвёт одно место или, не дай бог, расстреляет — никто не поможет. Для Ирака Саддам был божеством. Народ раболепствовал перед ним», — сказал Игнатьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.