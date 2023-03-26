Коло Туре: «Арсенал» должен дать Букайо Саке контракт на 10 лет

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре призвал руководство клуба подписать долгосрочный контракт с нападающим Букайо Сакой.

«Мой совет «Арсеналу»: Букайо Сака должен подписать контракт на 10 лет! Одна ошибка, которую «Арсенал» допускал в последние годы, заключалась в том, что у них были ключевые игроки, которые любили клуб, а они их упустили.

Нужно сохранить этих футболистов, потому что именно они будут вести за собой команду. Это игроки, на которых можно положиться, те, кто в трудную минуту поставят всё на кон, потому что они любят клуб.

Существуют два типа игроков: те, кто любят клуб, и те, кто просто приходит и уходит. Вам нужны игроки, которые любят клуб, потому что они будут сражаться всем сердцем», — приводит слова Туре Sky Sports.

Букайо Сака — воспитанник «Арсенала». В 38 матчах текущего сезона во всех турнирах на его счету 13 голов и 10 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.