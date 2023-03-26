Казахстан — Дания: стартовые составы команд на отборочный матч к Евро-2024

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Астана-Арена» в Казахстане пройдёт матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Встретятся соперники по группе H — сборные Казахстана и Дании. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Малый, Габышев, Зайнутдинов, Бейсебеков, Тагыберген, Оразов, Самородов.

Дания: Шмейхель, Мехле, Нельссон, Кьер, Бах, Йенсен, Нёргор, Хёйбьерг, Винд, Хёйлунн, Дамсгор.

Матч 1-го тура Казахстан также проводил дома, начав квалификационный раунд с поражения от Словении (1:2). Дания в 1-м туре сыграла на домашней арене «Паркен» в Копенгагене, где победила сборную Финляндии (3:1).