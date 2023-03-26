Президент CBF: куда бы я ни пошёл в Бразилии, все спрашивают меня об Анчелотти

Президент бразильской футбольной конфедерации (CBF) Эднальдо Родригес заявил, что существует вариант с приглашением главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти в сборную Бразилии.
«Анчелотти пользуется единодушным уважением всех игроков, которые выступали под его руководством.
Я действительно восхищаюсь им в связи с его честностью и методами, а также тем, насколько стабильна его работа. Он не нуждается в представлении. Он действительно лучший тренер, у которого есть много достижений, и мы надеемся, что он может добиться ещё большего.
Анчелотти — любимец не только игроков, но и болельщиков. Куда бы я ни пошёл в Бразилии, на каждом стадионе болельщики всегда спрашивают меня о нём. Они с теплотой отзываются о нём, признавая образцовую работу, которую он проделал в своей карьере.
Давайте верить в бога, дожидаться подходящего момента, а там посмотрим, сможем ли мы пригласить его. Мы будем очень этичны в нашем подходе и будем уважать действующие контракты. У нас хватает терпения дождаться подходящего момента для того, чтобы провести эти переговоры. На самом деле ещё ничего точно не определено, но нам обязательно нужен кто-то вроде него, понимаете? Нам нужен тренер, который пользуется уважением и восхищением игроков», — приводит слова Родригеса Reuters.
- 26 марта 2023
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