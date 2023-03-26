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Марсело назвал самого сильного соперника, с которым встречался на поле

Марсело назвал самого сильного соперника, с которым встречался на поле
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Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси самым сильным соперником, с которым сталкивался на поле.

«Месси невероятен. Это самый сильный соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мы все знаем, какой уровень игры у него и сейчас, в 35 лет — и раньше было то же самое. «Эль класико» всегда было одним из лучших матчей для просмотра и участия. Мне посчастливилось участвовать в одной из лучших эпох «класико». Но это не только благодаря Месси — были и другие игроки, которые тоже были невероятными», — приводит слова Марсело Goal со ссылкой на The Athletic.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год. Месси является воспитанником «Барселоны». Он ушёл из клуба в 2021 году.

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