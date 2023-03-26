Марсело назвал самого сильного соперника, с которым встречался на поле
Поделиться
Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси самым сильным соперником, с которым сталкивался на поле.
«Месси невероятен. Это самый сильный соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мы все знаем, какой уровень игры у него и сейчас, в 35 лет — и раньше было то же самое. «Эль класико» всегда было одним из лучших матчей для просмотра и участия. Мне посчастливилось участвовать в одной из лучших эпох «класико». Но это не только благодаря Месси — были и другие игроки, которые тоже были невероятными», — приводит слова Марсело Goal со ссылкой на The Athletic.
Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год. Месси является воспитанником «Барселоны». Он ушёл из клуба в 2021 году.
Комментарии
- 26 марта 2023
-
16:21
-
16:10
-
16:05
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:14
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:50
-
14:35
-
14:31
-
14:15
-
14:08
-
14:03
-
14:01
-
13:40
-
13:38
-
13:20
-
13:16
-
13:12
-
13:01
-
13:00
-
12:50
-
12:43
Партнерский контент