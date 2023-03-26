«Барселона» не сможет тягаться с другими клубами за Месси. Всё зависит от желания Лео — MD

В испанской «Барселоне» понимают, что не смогут финансово конкурировать с другими командами за право подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси. Переход 35-летнего аргентинца в клуб будет зависеть от его желания вернуться. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появилась информация, что для подписания Месси «Барселона» должна будет существенно сократить оклады Жорди Альбы и Серхио Бускетса, а также продать несколько футболистов. В ином случае клуб просто не сможет позволить себе возвращение аргентинца, который находился в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона.

Толпы людей встречают Лионеля Месси перед семейным ужином в Аргентине. Видеоролик: