Дмитрий Булыкин: Карпин не слишком заботится о результате, а его хотелось бы видеть

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Если мы будем ещё проигрывать какому-нибудь Лихтенштейну, то это будет критическая ситуация. Хотелось бы видеть нашу сборную в оптимальном составе, хоть она и не готовится к официальным турнирам. Сборная — это имидж страны. В футболе у нас разбирается вся страна, поэтому она хочет видеть результат.

Эти отговорки, что обкатываем молодёжь и готовимся через два года играть официально — они никому особо настроения не поднимут. Хотелось бы сначала видеть результат, а потом уже обкатывать молодёжь. Наш уровень явно выше Узбекистана и Таджикистана.

Увидели Пиняева и остальных молодых ребят, а теперь хочется результат. Молодые ребята всегда будут выходить, потому что Карпин не слишком заботится о результате. Он всегда может сказать: играла молодёжь, поэтому что вы хотите?

Для простых болельщиков, в том числе и для министра спорта России самое главное — результат и самоотдача футболистов. Когда мы будем пихать молодёжь и проигрывать, это будет очень плохо сказываться на имидже страны. Анализировать и проверять молодёжь нужно на тренировках или в конце матчей, когда результат уже сделан», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.