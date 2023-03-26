Павел Погребняк высказался об игре сборной России в первом тайме матча с Ираком
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Бывший нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился впечатлениями от игры национальной команды в первом тайме матча с Ираком.
«Присутствует некое волнение. Уверен, второй тайм будет другим и Россия выиграет эту игру», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Товарищеский матч национальных команд России и Ирака проходит на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге. На 50-й минуте полузащитник Антон Миранчук вывел сборную России вперёд (1:0). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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