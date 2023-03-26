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Комличенко: Ирак слабее сборной Ирана. Во втором тайме они вообще сели

Комличенко: Ирак слабее сборной Ирана. Во втором тайме они вообще сели
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Нападающий сборной России Николай Комличенко поделился впечатлениями от игры с Ираком (2:0).

«Ирак слабее Ирана. Они подсели. Во втором тайме вообще сели. В первом тайме у них были выносы, нападающие неплохо цеплялись. Но Иран посильнее. Можно было бы больше забить: для болельщиков было бы интереснее, и нам спокойнее», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, встреча с Ираком в Санкт-Петербурге — первая международная домашняя игра россиян за полтора года. На стадион «Газпром Арена» пришло 23 818 зрителей

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

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