Хлусевич: задача сборной России — выигрывать каждый матч. Сегодня её выполнили

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался по итогам товарищеской игры с Ираком (2:0).

«Не буду оценивать матч. Задача выиграть была. Задачу сегодня выполнили. Задача сборной России — каждую игру выигрывать. Самое главное сделали, а там уже разберём. Георгиевич скажет, что было не так, что было хорошо», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов

Сборная России одержала победу в товарищеском матче против Ирака (2:0), проходившем сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.