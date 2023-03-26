«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Бенфики» Гонсалу Рамушем

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com.

По сообщениям источника, «красные дьяволы» попытаются оформить трансфер форварда этим летом. Действующее соглашение игрока с «Бенфикой» рассчитано до лета 2026 года, а сумма отступных в нём составляет € 120 млн.

Однако также отмечается, что клуб из Лиссабона не хочет расставаться со своим нападающим и в ближайшее время намерен предложить игроку новый контракт.

21-летний Гонсалу Рамуш сыграл за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, в которых 24 раза поражал ворота соперников лиссабонцев и 10 раз помогал отличиться партнёрам по команде. Среди претендентов на португальского нападающего назывались «ПСЖ» и мадридский «Реал».