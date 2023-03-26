Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2024
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Сегодня, 26 марта, в матче 2-го тура квалификации на Евро-2024 сборная Португалии встретилась с национальной командой Люксембурга. Игра группы J проходила на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге и завершилась победой португальцев с разгромным счётом 6:0.
Дубль в составе сборной Португалии оформил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Ещё по голу забили Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавио и Рафаэл Леау. Люксембург за весь матч нанёс лишь один удар в сторону ворот португальцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 6
Португалия
0:1 Роналду – 9' 0:2 Феликс – 15' 0:3 Б. Силва – 18' 0:4 Роналду – 31' 0:5 Отавио – 77' 0:6 Леау – 89'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что в параллельном матче группы J встретились национальные команды Словакии и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась победой словацкой сборной со счётом 2:0.
Комментарии
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