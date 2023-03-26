Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2024

Сегодня, 26 марта, в матче 2-го тура квалификации на Евро-2024 сборная Португалии встретилась с национальной командой Люксембурга. Игра группы J проходила на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге и завершилась победой португальцев с разгромным счётом 6:0.

Дубль в составе сборной Португалии оформил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Ещё по голу забили Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавио и Рафаэл Леау. Люксембург за весь матч нанёс лишь один удар в сторону ворот португальцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

Отметим, что в параллельном матче группы J встретились национальные команды Словакии и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась победой словацкой сборной со счётом 2:0.