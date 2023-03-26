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Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2024

Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Люксембург в матче отбора Евро-2024
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Сегодня, 26 марта, в матче 2-го тура квалификации на Евро-2024 сборная Португалии встретилась с национальной командой Люксембурга. Игра группы J проходила на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге и завершилась победой португальцев с разгромным счётом 6:0.

Дубль в составе сборной Португалии оформил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Ещё по голу забили Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавио и Рафаэл Леау. Люксембург за весь матч нанёс лишь один удар в сторону ворот португальцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 6
Португалия
0:1 Роналду – 9'   0:2 Феликс – 15'   0:3 Б. Силва – 18'   0:4 Роналду – 31'   0:5 Отавио – 77'   0:6 Леау – 89'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что в параллельном матче группы J встретились национальные команды Словакии и Боснии и Герцеговины. Игра завершилась победой словацкой сборной со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Мак – 13'   2:0 Гараслин – 40'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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