Сборная Италии уверенно обыграла Мальту в гостевом матче
Поделиться
Сегодня, 26 марта, завершился матч 2-го тура группы С отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, в котором Мальта принимала Италию. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали». Стартовый свисток главного арбитра Георги Кабакова прозвучал в 21:45 мск. Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 0-2.
На 16-й минуте нападающий сборной Италии Матео Ретеги вывел гостей вперёд, отличившись после подачи с углового от Сандро Тонали.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
На 27-й минуте полузащитник Маттео Пессина увеличил отрыв итальянской сборной, откликнувшись на прострел с левого фланга.
Второй тайм встречи прошёл без голов и установил окончательную победу итальянской сборной со счётом 2:0.
ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 2-й тур
26 марта 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Мальта
Окончен
0 : 2
Италия
0:1 Ретеги – 15' 0:2 Пессина – 27'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 26 марта 2023
-
23:59
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:28
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:36
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:13
-
21:10
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:44
Партнерский контент