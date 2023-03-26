Сборная Италии уверенно обыграла Мальту в гостевом матче

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Сегодня, 26 марта, завершился матч 2-го тура группы С отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, в котором Мальта принимала Италию. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали». Стартовый свисток главного арбитра Георги Кабакова прозвучал в 21:45 мск. Игра завершилась уверенной победой гостей со счётом 0-2.

На 16-й минуте нападающий сборной Италии Матео Ретеги вывел гостей вперёд, отличившись после подачи с углового от Сандро Тонали.

Гол Ретеги. Видеоролик

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

На 27-й минуте полузащитник Маттео Пессина увеличил отрыв итальянской сборной, откликнувшись на прострел с левого фланга.

Гол Пессины. Видеоролик.

Второй тайм встречи прошёл без голов и установил окончательную победу итальянской сборной со счётом 2:0.