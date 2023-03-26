«Коринтианс» ждёт решения «Зенита» по Мантуану

«Коринтианс» нуждается в усилении состава перед началом второй части сезона, и президент клуба Дуилио Монтейро Алвес не исключает возможности, при которой этим усилением станет возвращение на родину Густаво Мантуана, арендованного «Зенитом», сообщает Globo.

Договор аренды «Зенита» с Мантуаном истекает в конце июня, после чего 21-летний нападающий может вернуться в стан «тимау», чтобы сыграть за бразильскую команду в Кубке страны и в Кубке Либертадорес.

В «Коринтиансе» ждут сигнала от российского клуба, чтобы понять, планирует ли «Зенит» выкупить права на игрока. Если клуб из Санкт-Петербурга намерен сохранить Мантуана, то сторонам придётся провести новый раунд переговоров, поскольку предварительные договорённости, достигнутые ранее, утратили силу.

Сообщается, что «Коринтианс» и «Зенит» поддерживают почти еженедельный контакт по ситуации с игроком, который перенёс три операции на коленях, ещё будучи игроком «тимау». Этот факт служит сдерживающим фактором для российской стороны, по мнению бразильского издания, для «Коринтианса» возвращение Густаво было бы весьма кстати, поскольку руководство клуба на намерено вкладывать средства в покупку новых игроков.

Мантуан сыграл 21 матч за «Зенит», на его счету четыре забитых мяча, все в чемпионате России.