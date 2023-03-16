«Интернасьонал» подаст жалобу на «Зенит» в ФИФА из-за перехода Юри Алберто в «Коринтианс»

Бразильский «Интернасьонал» собирается обратиться в ФИФА по поводу трансфера бывшего нападающего команды Юри Алберто из санкт-петербургского «Зенита» в «Коринтианс». Об этом сообщает Globo Esporte.
По информации источника, «Интернасьонал» утверждает, что в договоре о переходе футболиста в стан лидера РПЛ был пункт, согласно которому 10% от будущей продажи Алберто должны были быть выплачены его бывшему клубу. «Зенит» не перевёл «Интернасьоналу» средства, так как форвард покинул петербургскую команду в результате обмена с «Коринтианс», по итогам которого в российский клуб перешли защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. Договор «Интернасьонала» с «Зенитом» предусматривал выплату с будущего перехода Алберто в другой клуб и в случае обмена.
Неизвестно, сколько времени потребуется ФИФА для рассмотрения жалобы «Интернасьонала», но сообщается, что бразильский клуб следил за ситуацией с переходом Алберто в «Коринтианс» с самого начала переговоров последнего с «Зенитом».
- 16 марта 2023
-
10:37
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:18
-
10:05
-
10:01
-
09:59
-
09:50
-
09:43
-
09:42
-
09:36
-
09:31
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:01
-
08:53
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:50
-
07:02
-
06:39
-
06:00
-
04:54
-
03:48
-
03:46
-
03:42
-
02:56
-
02:46
-
02:22
-
02:01