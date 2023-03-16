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«Интернасьонал» подаст жалобу на «Зенит» в ФИФА из-за перехода Юри Алберто в «Коринтианс»

«Интернасьонал» подаст жалобу на «Зенит» в ФИФА из-за перехода Юри Алберто в «Коринтианс»
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Бразильский «Интернасьонал» собирается обратиться в ФИФА по поводу трансфера бывшего нападающего команды Юри Алберто из санкт-петербургского «Зенита» в «Коринтианс». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Интернасьонал» утверждает, что в договоре о переходе футболиста в стан лидера РПЛ был пункт, согласно которому 10% от будущей продажи Алберто должны были быть выплачены его бывшему клубу. «Зенит» не перевёл «Интернасьоналу» средства, так как форвард покинул петербургскую команду в результате обмена с «Коринтианс», по итогам которого в российский клуб перешли защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. Договор «Интернасьонала» с «Зенитом» предусматривал выплату с будущего перехода Алберто в другой клуб и в случае обмена.

Неизвестно, сколько времени потребуется ФИФА для рассмотрения жалобы «Интернасьонала», но сообщается, что бразильский клуб следил за ситуацией с переходом Алберто в «Коринтианс» с самого начала переговоров последнего с «Зенитом».

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