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«Незаменимых нет». В «Оренбурге» ответили на вопрос о Писарском

«Незаменимых нет». В «Оренбурге» ответили на вопрос о Писарском
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Тренер «Оренбурга» Адесойе Ойеволе высказался об уходе из команды российского нападающего Владимира Писарского.

«Как повлияла на «Оренбург» потеря Сычевого? Скажу так — незаменимых нет. Считаю, клуб безболезненно справился с его уходом», – приводит слова Ойеволе Sport24.

Писарский, ранее выступавший под фамилией Сычевой, перешёл в «Крылья Советов» в конце декабря 2022 года из «Оренбурга».

В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 18 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал за сборную России в товарищеском матче с национальной командой Таджикистана (0:0).

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