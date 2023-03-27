Слуцкий — о схожести «Ростова» и сборной: конечно, она есть. Требования 100% одинаковые

Бывший тренер «Халла» и «Витесса» Леонид Слуцкий считает, что в сборной России просматриваются черты игры «Ростова». Обе команды тренирует Валерий Карпин.
«Просматриваются ли в сборной России черты «Ростова»? Конечно, просматриваются. Как они могут не просматриваться? Один тренер, похожие требования, футболисты в сборной под руководством Валерия Георгиевича работают достаточно давно. Понятно, что состав меняется и вызываются новые люди, но уверен, что тренер не меняет свои требования в зависимости от того, в какой ситуации он оказывается и как.
Конечно, черты «Ростова» просматриваются, требования, о которых говорил Антон Шунин, они 100% одинаковые не только у вратарей. Понятно, что игрокам «Ростова» несколько легче понимать и знать требования, но и остальные футболисты достаточно высокого уровня, чтобы подстроиться и понять, что может быть в той или иной ситуации», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 27 марта 2023
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