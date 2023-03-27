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Леонид Слуцкий объяснил, почему сборной России необходимо проводить товарищеские матчи

Леонид Слуцкий объяснил, почему сборной России необходимо проводить товарищеские матчи
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Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о стартовых составах сборной России на товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

«Как Карпин расставлял приоритеты в стартовых составах на матчи с Ираном и Ираком? Считаю, что здесь всё просто и очевидно. На сильнейшую из двух команд ты выставляешь стартовый состав вне зависимости от того, домашняя эта игра или нет. Это раз. Второе — мы видим, что Глебов сыграл в обоих матчах.

Сейчас таков уровень игроков сборной, да и сама команда не так часто играет, поэтому определить стартовый состав достаточно сложно. Думаю, никто из болельщиков не увидел глобальной разницы в составах, футболистах и игровой модели, хотя мы увидели много новых игроков в матче с Ираком. По любой позиции можно долго дискутировать, кто из футболистов сильнее.

Это обновлённая сборная России, не имеющая официальных игр. Товарищеские матчи [сейчас] достаточно важны, потому что это единственная возможность себя проявить», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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