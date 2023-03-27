Слуцкий — о ярком выступлении Пиняева: это может дать и обратный эффект, как у Захаряна

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий оценил выступление нападающего сборной России Сергея Пиняева в товарищеском матче с Ираком (2:0), а также сравнил его яркий старт с карьерой полузащитника Арсена Захаряна.
«Все заголовки после матча с Ираком забирает Сергей Пиняев? Абсолютно справедливо, его гол — индивидуальный. Всегда хорошо, когда появляется яркий и неординарный футболист. Он обречён на внимание, он обречён, что каждое его действие будет смотреться под увеличительным стеклом. В этом есть и обратный эффект, как эффект Арсена Захаряна, например. Он провёл яркий дебютный сезон, было много слухов о его переходе, а когда что-то не ладится, всё превращается в что-то другое.
Пиняев — молодец, нам всем очень приятно, что в российском футболе появляется интересный, яркий и самобытный игрок. Но должен быть баланс: в 18 лет мы должны его хвалить, но Сергей должен прекрасно понимать, что это больше авансом. Если бы такие действия у него были против Италии, Испании или условной Ирландии — одна оценка ситуации.
С Ираком он подтвердил свой высокий уровень, но Валерий Карпин особо отметил, что это было в игре со сборной Ирака. Мы должны радоваться и смотреть, как будет дальше развиваться несомненно этот большой талант», — сказал Слуцкий в программе на «Футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 27 марта 2023
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