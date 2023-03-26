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Россия — Ирак: прямая онлайн-трансляция, где смотреть товарищеский матч, видео голов, 26 марта 2023 года

У сборной России необычный соперник. Будет ли первая победа за полгода? LIVE
Кирилл Закатченко
Россия — Ирак. LIVE
Аудио-версия:
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С Ираном уже сыграли, на очереди Ирак.

Друзья, всем привет! Сборная России в связи с баном играет редко, поэтому пропускать такие матчи нельзя. В эту международную паузу наша команда проводит две товарищеские встречи. Соперником в первой был Иран, и закончилось всё ничьей на поле соперника — 1:1.

А сегодня, 26 марта, сборная проведёт второй матч. В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» российская команда примет Ирак. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Если нашей сборной удастся выиграть, это будет первая победа за полгода. В последний раз команде Валерия Карпина удалось одолеть Таджикистан в сентябре прошлого года.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Ирак. Здесь вы сможете оперативно узнавать о главных событиях, а также изучать фотографии и видео. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
26 марта 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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