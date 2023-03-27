«Лучшее событие для сборной России за последнее время». Глебов — о домашней игре с Ираком

Полузащитник сборной России Данил Глебов оценил поддержку болельщиков национальной команды на домашнем матче с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), заявив, что игра на своём поле — лучшее событие для россиян за последнее время. Также футболист подвёл итоги встречи с иракцами.

«Во-первых, соскучились по победам. Давно их не было, последняя была с Киргизией, хотели выиграть. Конечно, очень приятно выигрывать при своих болельщиках, слышать их, конечно, — это совсем другое, нежели играть на выезде. Да, успели почувствовать болельщиков. Мне показалось, что их было больше, чем 23 тысячи. Приятно, что столько болельщиков посетило матч, мы их слышали. Наверное, лучшее событие для сборной России за последнее время.

Нормально играли в первом тайме, просто были проблемы при их выносе. То есть они ничего сильно не придумывали: выносили, два крепких высоких нападающих боролись за мячи, выигрывали. Приходилось бежать обратно, из-за этого возникали моменты. В перерыве немного перестроились, во втором тайме у них моментов вообще не было», — приводит слова Глебова ТАСС.