«Это ничего не меняет». Матюиди — о выборе капитаном Франции Мбаппе, а не Гризманна

Чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матюиди высказался о капитанстве Килиана Мбаппе во французской национальной команде, заявив, что Антуан Гризманн принял эту ситуацию, и между футболистами нет никаких проблем, так как они оба остаются лидерами коллектива.

«Это выбор тренера. Если он так решил, значит, он думал, что так будет лучше всего. Мы должны принять это. Антуан, как и другие члены команды, принял это. Я думаю, что для него это ничего не меняет, он всё равно остаётся лидером в раздевалке. Они поменялись местами с Килианом, и я уверен, что на этом уровне проблем нет», — приводит слова Матюиди RMC Sport.

Мбаппе получил капитанскую повязку в сборной Франции после ухода вратаря Уго Льориса. По слухам, Гризманн задумывался о завершении карьеры в национальной команде после такого решения главного тренера Дидье Дешама.

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