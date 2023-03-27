Полузащитник сборной Ирака: Пиняев — лучший игрок России на данный момент

Полузащитник сборной Ирака по футболу Осама Рашид заявил, что считает Сергея Пиняева лучшим игроком в составе российской национальной команды.
«Считаю, что мы провели хороший матч, особенно в первом тайме. Могли забить четыре мяча или даже больше, мы больше владели инициативой и создавали опасные моменты у ворот сборной России. Во втором тайме всё поменялось — ваша сборная стала больше доминировать, забила два гола и в итоге победила.
Ваша сборная всегда была сильной, с очень хорошими футболистами в составе. Все ребята играют в топ‑клубах России. Рад, что мы смогли сыграть с вами, это было действительно круто. Атмосфера также очень порадовала, всегда приятно играть, когда так много болельщиков. Это великолепный стадион, один из лучших, что я видел.
Пиняев? Он очень маленький и быстрый. Знаю, что он играет за «Локомотив». Он создал нам очень много проблем, мы все пытались поймать его, но он очень хорош. Считаю, что Пиняев — лучший игрок сборной России на данный момент», — приводит слова Рашида «Матч ТВ».
Напомним, на минувшем мартовском сборе сборная России провела товарищеские матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Последняя игра прошла в Санкт-Петербурге и стала для национальной команды первой домашней с ноября 2021 года. Голы в этом матче забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
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