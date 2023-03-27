Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон пропустит до шести недель из-за травмы колена

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Эмерсон получил травму колена во время игры за сборную Бразилии, и ему потребуется операция. Ожидается, что 24-летний крайний защитник пропустит до шести недель, сообщает The Athletic.
В субботу, 25 марта, Эмерсон отыграл почти весь матч за сборную Бразилии с Марокко, в котором южноамериканцы уступили со счётом 1:2, но был заменён в добавленное время.
«Шпоры» возвращаются в игру после международной паузы в следующий понедельник, 3 апреля, и отправятся в гости к «Эвертону». Команда из северного Лондона не участвует ни в одном из кубковых турниров, и до окончания сезона ей осталось провести 10 матчей чемпионата.
Добавим, что, помимо Эмерсона, в клубном лазарете «Тоттенхэма» находится Бен Дэвис, не попавший в заявку сборной Уэльса из-за проблем, возникших в матче с «Саутгемптоном» (3:3). Ожидается, что 29-летний футболист пропустит тот же период, что и бразилец. Кроме того, повреждения различной степени тяжести имеют Райан Сесеньон, Родриго Бентанкур, Ришарлисон, Ив Биссума и голкипер Уго Льорис.
- 27 марта 2023
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