Романцев назвал иноагентами тех, кто считает ненужными товарищеские матчи сборной России

Бывший тренер сборной России Олег Романцев высказался о необходимости проведения товарищеских матчей с участием российской национальной команды.

«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты. России необходимы эти матчи, чтобы показать всем, что мы не останавливаемся. Но нельзя сказать, что эти матчи в полной мере показали уровень игры нынешней команды. Эти игры позволяют увидеть перспективных футболистов, на которых можно будет рассчитывать и через два года, и через пять лет. Также показали, над чем надо работать тренерам. Было очень информативно», — сказал Романцев РБК.

В марте Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).