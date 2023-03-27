Булыкин: сборная России выиграла матч с Ираком и подарила болельщикам праздник
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Ирак (2:0).
«У сборной есть проблемы. Было видно несыгранность, не совсем хорошую игру в защите. Песьяков совершил несколько ошибок, которые могли привести к голу. Во втором тайме с выходом Антона Миранчука игра перешла к чужим воротам. Было много хороших проходов по флангам. Начали играть через Соболева. Это привело к тому, что сборная выиграла 2:0, подарила праздник болельщикам. Игра понравилась, за исключением некоторых моментов в первом тайме», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
Первый тайм матча завершился без забитых мячей. Во втором тайме голами отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
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