Булыкин: сборная России выиграла матч с Ираком и подарила болельщикам праздник

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Ирак (2:0).

«У сборной есть проблемы. Было видно несыгранность, не совсем хорошую игру в защите. Песьяков совершил несколько ошибок, которые могли привести к голу. Во втором тайме с выходом Антона Миранчука игра перешла к чужим воротам. Было много хороших проходов по флангам. Начали играть через Соболева. Это привело к тому, что сборная выиграла 2:0, подарила праздник болельщикам. Игра понравилась, за исключением некоторых моментов в первом тайме», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Первый тайм матча завершился без забитых мячей. Во втором тайме голами отметились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.