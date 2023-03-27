Лепёхин: Пиняев — талантливый. Но не всем молодым игрокам удалось стать новым Аршавиным

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился впечатлениями от выступления нападающего сборной России Сергея Пиняева в товарищеском матче с Ираком (2:0) и выразил мнение, что 18-летнего игрока «Локомотива» ещё рано сравнивать с Андреем Аршавиным.
«Пиняев — талантливый и один из самых талантливых футболистов России. В матче с Ираком показал, что обладает очень серьёзными футбольными качествами. На данный момент Сергей является одним из ярких игроков чемпионата страны. Для понимания, насколько футболист соответствует европейскому и мировому уровню, нужно смотреть его в международных играх. Не всем молодым футболистам удалось стать новым Аршавиным», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
Отметим, что, забив мяч в товарищеской игре с Ираком, Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу (18 лет 4 месяца и 24 дня) и побил рекорд Дмитрия Сычёва (18 лет 6 месяцев и 23 дня). Игра завершилась победой российской сборной со счётом 2:0.
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