Газзаев отреагировал на критику в адрес Карпина
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Любые голы — это результат индивидуального мастерства игроков. Например, забитый мяч Пиняева. Мне кажется, что слова Карпина были произнесены на эмоциях. Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но в конце концов, критика — это всего лишь мнение. А истина — это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее Газзаев заявил, что не держится за место в сборной России. В своём последнем матче национальная команда России обыграла Ирок со счётом 2:0.
Атмосфера на стадионе перед матчем Иран — Россия
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