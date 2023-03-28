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Газзаев отреагировал на критику в адрес Карпина

Газзаев отреагировал на критику в адрес Карпина
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на критику в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Любые голы — это результат индивидуального мастерства игроков. Например, забитый мяч Пиняева. Мне кажется, что слова Карпина были произнесены на эмоциях. Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но в конце концов, критика — это всего лишь мнение. А истина — это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Газзаев заявил, что не держится за место в сборной России. В своём последнем матче национальная команда России обыграла Ирок со счётом 2:0.

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