Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Багринцев: мне очень понравился дебют Тикнизяна за сборную Армении

Багринцев: мне очень понравился дебют Тикнизяна за сборную Армении
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник словацкого клуба «Дубница» Эдуард Багринцев прокомментировал первый матч защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна за сборную Армении.

«Мне очень понравился дебют Тикнизяна. Смотря на то, как он обращался с мячом и дорабатывал, можно точно сказать, что дебют удался и получился очень хорошим! Публика его подбадривала, аплодисменты после отбора мяча, он на самом деле сыграл очень круто. Я ему сразу после матча написал, что он провёл хороший матч. Сборная Армении провела хороший матч, горжусь ими, просто очень многое не получилось реализовать. В целом, Сперцян и Тикнизян выделялись. Я ожидал, что они так сыграют, играли очень хорошо, меня впечатлило.

Сто процентов, у Наира со Сперцяном будет хорошее взаимопонимание на поле в дальнейшем. Два молодых очень талантливых футболиста, они будут прогрессировать и помогать сборной Армении, станут лидерами команды. У них обоих огромный потенциал, Эдик уже доказал, в ближайших матчах Наир тоже докажет, что он может быть лидером сборной.

Георгий Арутюнян тоже в дебютном матче сыграл хорошо, потенциал сразу видно было. Я уверен, он станет основным игроком сборной на долгие годы и будет помогать сборной. Уверенно играл, не боялся, самое главное, у него всё будет хорошо», – приводит слова Багринцева Metaratings.

Материалы по теме
Видео
Сборная Армении с Байрамяном, Сперцяном и Тикнизяном уступила Турции в матче отбора к Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023