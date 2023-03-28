Багринцев: мне очень понравился дебют Тикнизяна за сборную Армении

Полузащитник словацкого клуба «Дубница» Эдуард Багринцев прокомментировал первый матч защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна за сборную Армении.
«Мне очень понравился дебют Тикнизяна. Смотря на то, как он обращался с мячом и дорабатывал, можно точно сказать, что дебют удался и получился очень хорошим! Публика его подбадривала, аплодисменты после отбора мяча, он на самом деле сыграл очень круто. Я ему сразу после матча написал, что он провёл хороший матч. Сборная Армении провела хороший матч, горжусь ими, просто очень многое не получилось реализовать. В целом, Сперцян и Тикнизян выделялись. Я ожидал, что они так сыграют, играли очень хорошо, меня впечатлило.
Сто процентов, у Наира со Сперцяном будет хорошее взаимопонимание на поле в дальнейшем. Два молодых очень талантливых футболиста, они будут прогрессировать и помогать сборной Армении, станут лидерами команды. У них обоих огромный потенциал, Эдик уже доказал, в ближайших матчах Наир тоже докажет, что он может быть лидером сборной.
Георгий Арутюнян тоже в дебютном матче сыграл хорошо, потенциал сразу видно было. Я уверен, он станет основным игроком сборной на долгие годы и будет помогать сборной. Уверенно играл, не боялся, самое главное, у него всё будет хорошо», – приводит слова Багринцева Metaratings.
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